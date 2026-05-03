CHP, Özkan Yalım’ı Rüşvet Sebebiyle İhraç Etti

CHP SÖZCÜSÜNDEN KILIÇDAROĞLU’NA AÇIKLAMA

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Uşak Belediyesi’nde gerçekleştirilen rüşvet ve usulsüzlük operasyonu çerçevesinde tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın partiden ihraç edildiğini duyurdu.

ÖZKAN YALIM DAHİL 9 ŞÜPHELİ SERİ HALDE TUTUKLANDI

Mart ayında gündeme gelen rüşvet iddiaları doğrultusunda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile birlikte 13 şüpheli, Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı. Yapılan operasyon sonrası, sulh ceza hakimliği tarafından Yalım ve diğer sekiz şüphelinin tutuklanmalarına karar verildi.

HAPİSTEKİ ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Hakimlik, Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez isimli şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde toplam 17 kişinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

ÜYELİK ASKIYA ALINDI

CHP yönetimi, rüşvet soruşturması çerçevesinde otel odasında basılarak gözaltına alınan Özkan Yalım’ın parti üyeliğini askıya aldı. Yalım’ın şahsi hayatı hakkında çeşitli videoların sosyal medyada her gün yayımlanması dikkat çekti.

