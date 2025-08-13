CHP, Özlem Çerçioğlu’nu duyurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Aydın’da partisinin il başkanı ve ilçe belediye başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Zeybek, yaptığı açıklamada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçeceğini duyurdu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın AK Parti’ye yeni katılımların olacağını bildirdi.

GENÇLİK KOLLARINDA DEĞİŞİKLİK

Bu arada, CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç ile Karpuzlu ve Karacasu ilçe gençlik kolları başkanları görevlerinden ve partiden istifa etti. Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı ise sadece görevinden ayrıldığını açıkladı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN PROFİLİ

Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968’de Nazilli’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra 1988’de Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldu. Yurtdışında Türk cemiyetlerinde görev aldı ve özel sektörde çalıştı. 2002 ve 2007 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Aydın Milletvekili olarak 22. ve 23. dönem TBMM’de yer aldı. 2009’da Aydın Belediye Başkanı seçilen Çerçioğlu, 2014’te Aydın’ın Büyükşehir statüsü kazanmasının ardından ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019 ve 2024 seçimlerinde de göreve yeniden seçilen Çerçioğlu, dördüncü dönemine başladı. “Topuklu Efe” lakabıyla tanınan Çerçioğlu, 2002’den beri CHP’de siyaset yapıyor.