CHP Parti Meclisi Erken Seçimi Görüşüyor

CHP PARTİ MECLİSİ TOPLANDI

CHP Parti Meclisi, bugün saat 12.30’da genel merkezde basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, CHP Genel Başkanı Özel’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile dün yaptığı görüşmeye dair bilgi verdiği öğrenildi. Ayrıca, toplantıda ön seçim takvimi ve uygulama şekli, adaylık koşulları ve hazırlanan yönerge gibi konular da ele alındı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’TAN AÇIKLAMALAR

Yapılan toplantıda, İmamoğlu’nun ön seçim çağrısına olumlu bir yanıt verdiği fakat Mansur Yavaş’ın aday belirleme sürecinin henüz erken olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Yavaş, her iki adayın ön seçime katılarak birbirlerini yıpratmasının doğru olmadığını dile getirdi. 2,5 saat süren toplantıda, partinin alacağı tüm kararlara saygı duymak konusunda uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

YAVAŞ ÖN SEÇİME KATILMAYACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları, Mansur Yavaş’ın toplantıda CHP’de yapılacak olan ön seçime katılmayacağını açıkladığını bildirdi. Bu durum, parti içindeki dinamikler ve adaylık süreçleri açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.