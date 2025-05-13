CHP Soruşturması: 9 Dosya Ayrıldı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili olarak Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yaptığı soruşturmayı devam ettiriyor. Başsavcılık, kurultay sırasında bazı parti temsilcilerine menfaat sağlanması ve usulsüzlükler yapıldığına dair ortaya atılan iddialar doğrultusunda Manisa Milletvekili Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in dosyalarını ayırdı.

SORUŞTURMA PARLAMENTER SUÇLARI BÜROSUNCA YÜRÜTÜLECEK

Soruşturma kapsamında, dosyaları ayrılan şüpheliler arasında CHP Genel Başkanı Özel’in de bulunduğu ve bu soruşturmanın “Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet” suçlarından Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği öğrenildi.

DAVA TARİHİ 26 MAYIS’A ERTELENDİ

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için hukuk mahkemelerinde farklı davalar açtı. İptal davaları, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi ve mahkeme davayı 26 Mayıs tarihine erteledi.