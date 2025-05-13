CHP Soruşturması: 9 Dosya Ayrıldı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili olarak Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanarak yürüttüğü soruşturmasını sürdürüyor. Başsavcılık, kurultay sırasında bazı parti temsilcilerine menfaat sağlandığı ve usulsüzlükler yapıldığına dair gelen iddialar üzerine, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in dosyalarını ayırdı.

PARLAMENTER SUÇLARI BÜROSUNCA YÜRÜTÜLECEK SORUŞTURMA

Ayırılan dosyalar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de bulunduğu şüpheliler hakkında “Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet” suçundan soruşturmanın Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği öğrenildi. Bu gelişmeler, partinin içindeki tartışmaları ve tarafların nasıl bir yol izleyeceğine dair soru işaretlerini artırıyor.

DAVA 26 MAYIS’A ERTELENDİ

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delege üyeleri, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleşen kurultayının iptali için hukuk mahkemelerinde ayrı ayrı dava açmıştı. İptal davaları, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirilmiş ve mahkeme duruşmasını 26 Mayıs’a erteledi. Bu iptal davaları, CHP’nin geleceği üzerinde önemli etkiler yaratabilir.