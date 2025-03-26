CHP Soruşturması: İnan Güney İfade Verdi

İNAN GÜNEY, İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEYE GİTTİ

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Kongresi’ne dair başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi. Güney, soruşturmayı yürüten savcıya şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve ardından adliyeden ayrıldı.

SUÇLAMALAR HAKKINDA DETAYLAR

Güney’ın ifadesinin alındığı soruşturma, 8 Ekim 2023’te gerçekleşen CHP İstanbul İl Kongresi’nde hile yapıldığı iddialarına dayanmaktadır. Savcılık, kongreye müdahale edildiği ve seçim kanununa aykırı hareket edildiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. İnan Güney, bu soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak yer alıyor. İl kongresi sırasında yapılan seçimde Özgür Çelik, Cemal Canpolat’a karşı galip gelerek il başkanı olmuştu.

DELEGE PAZARLIĞI SUÇLAMALARINA CEVAP VERDİ

İnan Güney’e ait olduğu öne sürülen ve seçimde delege pazarlığı yaptığına ilişkin bazı ses kayıtları sosyal medyada yayımlandı. Güney, bu kaydın kendisine ait olmadığını vurgulayarak, “İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir” şeklinde açıklamada bulundu.

İNAN GÜNEY’İN HAYATI VE KAMU GÖREVLERİ

İnan Güney, 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde Beyoğlu Belediye Başkanı seçildi. Bu seçimle Beyoğlu, 26 yıl aradan sonra CHP’li bir belediye başkanının yönetimine geçmiş oldu. 1977 Sivas doğumlu olan Güney, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında gerçekleştiren Güney, “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı tez üzerinde çalışmıştı. 2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği yapan Güney, 2020-2022 yılları arasında da CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup yöneticiliği görevini üstlendi. Mali müşavir olan İnan Güney, aile şirketinde Beyoğlu’nda elektrik malzemesi ithalat-ihracatı yapan bir şirketin yöneticiliğini yürütüyor.