CHP Tabanı Mansur Yavaş’ı Destekliyor

ERKEN SEÇİM POLEMİKLERİ VE MUHALEFETTE CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI YARIŞI

Erken seçim tartışmalarının yaşandığı muhalefette cumhurbaşkanı adaylığı mücadelesi devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin tek adayı olarak algılanıyor ancak kendisi hakkında son gelişmeler nedeniyle parti tabanında yer kaybetmiş durumda. Gazeteci Aytunç Erkin, GENAR Araştırma’nın Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş ile gerçekleştirdiği görüşmede anketin “Türkiye Siyaseti” başlıklı bölümü üzerine çarpıcı bir soru yöneltti:

İMAMOĞLU’NUN ÇABASINA RAĞMEN, YAVAŞ NEDEN ÖNDE?

Siyaset dünyasında dikkat çeken bir soruyu gündeme getirecek olursak, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, geleceğin Cumhurbaşkanı olma isteği ile pek çok çaba sarf ederken neden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın oyları artmaya devam ediyor?

MANSUR YAVAŞ’IN OY ORANI

Aktaş’ın verdiği bilgiler ile rakamlar şu şekilde: CHP’de cumhurbaşkanı adayı kim olsun sorusuna karşılık Yavaş yüzde 36.7, İmamoğlu ise yüzde 27 oranında destek görüyor. Yavaş, CHP tabanının daha çok benimsediği bir aday olarak öne çıkarken, İmamoğlu, AK Parti ile sık sık tartışmalara giren bir isim olarak dikkat çekiyor. Yavaş’ın Ankara’daki oy oranı İmamoğlu’na göre daha yüksek olmasına rağmen, kendisi daha az gündem olabiliyor, çünkü polemiklere ve tartışmalara pek girmiyor. Yavaş’ın etkili iletişim tarzının siyaset derslerinde incelenmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum.