CHP Taksim’de Tören Gerçekleştirdi

CHP’NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

CHP’nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda bir çelenk töreni gerçekleştirildi. Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin, törende yaptığı konuşmasında dikkat çeken mesajlar verdi.

BİNA TARTIŞMALARINA DEĞİNDİ

Tekin, gündemdeki il başkanlığı binası tartışmalarına yönelik, “Türkiye’nin gerçek gündemiyle meşgul olacağız, binaydı bu tartışmaların parçası olmayacağız. Bina tartışmasının parçası olmayız. 6 ok neredeyse bizim binamız orası olur” dedi.

CHP’NİN TARİHİ VE DEĞERLERİ

CHP’nin tarihine vurgu yapan Tekin, “CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir. Ben partinin tüm kademelerinde görev yaptım. CHP’nin genel başkanlarının ortak özelliği para ilişkisi sıfır. CHP dürüstlerin partisidir” ifadelerini kullandı. Genel merkeze gönderdiği mesajda ise, “Elbette, partimin genel başkanı; her ne kadar bize kızgın olsalar da biz öfkemizi içimize gömdük. Canları sağ olsun, demokratik tepki, biz pet şişe değil kurşunlar da işlemez. Yarın mahcup olabileceğiniz şeyleri söylemeyin. Çok kolay bir görev değil. Söz konusu CHP olunca gerisi teferruattır” dedi.

RESMİ İL BİNASI SARİYER

Güvenilir bir kaynak olarak hangi il binasına gideceğine yönelik soruya Tekin, “Şu anda bizim resmi binamız Sarıyer. Bugünden itibaren işimiz gücümüz teşkilatlarımızla görüşerek sorunları bitirelim. Parti yöneticilerimiz ile kucaklaşacağız, düşmanları çatlatacağız” yanıtını verdi.

ÖZGÜR ÖZEL PROGRAMDA YER ALACAK

Tekin, CHP lideri Özgür Özel’in bugünkü Taksim programında yer alacağını belirtti. Ancak Tekin’in, Özel’i karşılayıp karşılamayacağına dair CHP’nin kararının henüz netleşmediği ifade ediliyor.

CHP BİNASINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bugün CHP il başkanlığı binasında gerginlik gözlemleniyor. Polis, bina çevresindeki güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Özgür Özel’in çalışma ofisine dönüştürülen bina önünde kontrol gerçekleştirilirken bir arbede yaşandığı bildirildi.

OLAYLARIN ARDINDAN

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine Gürsel Tekin atandı. Tekin, polis eşliğinde il binasına ulaşarak, kapıda bir süre bekledikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında binaya girdi.

POLİS MÜDAHALEDE BULUNDU

Tekin’in gelişi sırasında il binası çevresinde toplanan partililerle güvenlik güçleri arasında gerginlik meydana geldi. Polis, kalabalığı dağıtmak amacıyla biber gazı ve barikatlarla müdahalede bulundu. Bu sırada çevredeki güvenlik kordonu da genişletildi.

ÇALIŞMALAR YENİ ADRESTE DEVAM EDECEK

Yaşanan olayların ardından CHP Genel Merkezi devreye girdi ve İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı. Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuruda, olağanüstü il kongresine kadar il başkanlığının farklı bir adreste faaliyet göstereceği belirtildi.

YENİ İL BAŞKANLIĞI ADRESİ DUYURULDU

CHP, İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a yaptığı bildirimde, yeni il başkanlığı adresinin Bahçelievler İlçe Başkanlığı olduğunu açıkladı.