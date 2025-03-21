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CHP, Üye Olmayanlar İçin Sandık Kuracak

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DAYANIŞMA SANDIKLARI KURULUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştirecekleri önseçimi tüm yurttaşlara açan CHP, bu süreçte “Dayanışma Sandıkları” oluşturacak. Bu sandıklar, partinin il ve ilçe başkanlıklarında bulunan herkese, CHP üyesi olmasalar bile İmamoğlu’na destek verme imkanı sağlayacak.

ÖNSEÇİM SÜRECİ VE ZAMANLAMASI

CHP, İmamoğlu’nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı önseçimini bu pazar günü yapmayı planlıyor. Oy verme işlemi, sabah 8’de başlayıp akşam 5’te sona erecek şekilde düzenleniyor. CHP’ye en geç yarın akşam saat 17.00’ye kadar üye olan vatandaşlar, partinin önseçim sandığında oy verebilecek. Bunun yanı sıra, partisine üye olmayanlar için de “Dayanışma Sandığı” seçmenlerin hizmetine sunulacak.

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