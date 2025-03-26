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CHP Vekillerin Dosyası Ankara’ya Sevk Edildi

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YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve kent uzlaşısı soruşturması kapsamında her an yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde, söz konusu soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu ve birçok üst düzey isim gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Bu süreçte soruşturmanın kapsamı da genişliyor.

CHP’Lİ İKİ VEKİLİN DOSYALARI ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

Son olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması dahilinde İmamoğlu’na yakın olan iki CHP’li milletvekilini de dosyaya ekledi. CHP Milletvekili Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer’in dosyaları, milletvekili statüsü nedeniyle ayrı olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

EL KONULAN ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

Ayrıca, soruşturma kapsamında İSCON, Nuhoğlu ve Trend İnşaat şirketlerine el konulduğu da bildirildi. Bu gelişmelerle birlikte yolsuzluk soruşturması gündemdeki yerini koruyor.

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