CHP’ye Kayyum İddiaları, Soruşturma Başlatıldı

BAŞLATILAN SORUŞTURMA VE GÖZALTI KARARI

CHP’ye kayyum atılacağına dair sosyal medyada yayılan iddialar üzerine başlatılan soruşturmada Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan Kütahyalı hakkında soruşturma başlattı. Söz konusu iddialar, CHP’ye kayyum atanacağı yönündeydi.

KAYYUM İDDİALARINA YANIT

Kütahyalı’nın “CHP’ye yarın kayyum atanacak” şeklindeki açıklaması sebebiyle gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’a talimat yazısı gönderdi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ’NDEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kayyum iddialarını yalanladı ve henüz duruşması bile yapılmamış bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan bilgilerin asılsız olduğunu belirtti.

GAZETECİLERİN SORUMLULUĞU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bilgi kirliliği yaratacak paylaşımlarda bulunan herkesin yasal yaptırımlarla karşılaşacağını ifade etti. Altun ayrıca, gazetecilerin doğru ve teyitli bilgileri halkla paylaşma sorumluluğuna özen göstermesi gerektiğini hatırlattı.