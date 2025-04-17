CHP’ye Kayyum İddiaları Üzerine Soruşturma

CHP’YE KAYYUM ATANACAK İDDİALARI ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP’ye kayyum atanacağına dair çıkan iddiaların ardından Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı alındı. Sosyal medyada dolaşan bu iddialar yargıyı harekete geçirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla Kütahyalı hakkında bir soruşturma başlattı.

GÖZALTI KARARI ALINDI

“CHP’ye yarın kayyum atanacak” şeklindeki iddialar nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında İstanbul’a bir talimat yazısı gönderdi.

DMM’DEN AÇIKLAMA VE YALANLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kayyum iddialarının yalan olduğunu duyurdu ve bu konudaki asılsız bilgi paylaşımlarına dikkat çekti. Merkezi, duruşması bile yapılmamış bir dava ile ilgili ortaya atılan iddiaların geçersiz olduğunu vurguladı.

GAZETECİLERİN SORUMLULUĞUNA DEĞİNİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bilgi kirliliğine yol açan paylaşımları yapan herkesin yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını belirtti. Ayrıca, gazetecilerin doğru ve teyit edilmiş bilgileri halkla paylaşma konusunda önemli bir mesleki sorumluluğu bulunduğunu hatırlattı.