CHP Yeni İl Başkanlığı, Bahçelievler Binası

CHP İSTANBUL KAYYUM KRİZİ DEVAM EDİYOR

CHP İstanbul’daki kayyum gerilimi sürüyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevden alma kararı sonrası Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atandı. Sabah saatlerinde bina önünde yaşanan gerginlik sırasında güvenlik güçleri barikatlar kurdu. Tekin, öğle saatlerinde bina önüne geldiğinde büyük bir arbede yaşandı ve polis ekipleri eşliğinde binaya girdi.

GENEL MERKEZDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan olayların ardından CHP Genel Merkezi’nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı.” denildi. Ayrıca, “Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’ni düzenleyip yeni İl Başkanı ve yönetimi seçene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni adresi İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi.” ifadeleri yer aldı.

YENİ İL BAŞKANLIĞI ADRESİ BELİRLENDİ

CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı için yeni adres olarak mevcut CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı belirlenmiş durumda. Bu değişiklik, partinin kadrosundaki belirsizliği ve kaosu ortadan kaldırma amacı taşıyor.