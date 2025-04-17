CHP’yi Şaşırtan Anket Sonuçları Açıklandı

ANKET SONUÇLARI ŞAŞIRTIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk nedeniyle tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, olayla ilgili boykot çağrısı yapmıştı. Asal Araştırma tarafından gerçekleştirilen yeni bir anket bu durum hakkında dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

GENEL BAŞKANLIK BAŞARISI DEĞERLENDİRİLDİ

Asal Araştırma, 26 ilde 2 bin katılımcıyla yaptığı ankette, halkın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i nasıl değerlendirdiğini sordu. Katılımcıların %53,8’i Özel’i başarısız bulurken, fikir belirtmeyenlerin oranı %6,4 olarak belirlendi. Ayrıca ankette Özgür Özel’in, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını “19 Mart darbe girişimi” olarak değerlendirmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “cunta başı” demesi hakkında da sorular soruldu.

OLUMLU YORUMLAR AZ, OLUMSUZ YORUMLAR FAZLA

Bu ifadeleri olumlu karşılayanların oranı %31,9’da kalırken, olumsuz karşılayanların oranı %55,2 gibi yüksek bir seviyeye ulaştı. Bu sonuçlar, hem Özgür Özel’in liderlik durumu hem de CHP’nin genel politikaları hakkında kamuoyunda belirgin bir memnuniyetsizlik olduğunu gösteriyor.