CHP, YSK’ya İtiraz Başvurusunda Bulundu

CHP’DEN YSK’YA BAŞVURU YAPILDI

CHP, İstanbul’daki bazı ilçe seçim kurullarının kongreleri iptal eden kararlarına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) “tam kanunsuzluk” başvurusu yaptı. İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul il yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasını ve yönetimin yetkilerini kullanmak üzere Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu beş kişinin görevlendirilmesini kararlaştırdı. Ayrıca, “İstanbul il örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına” da hükmetti. CHP, bu karara itiraz etti. İstanbul İl Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurullarına gönderilen karar sonrasında, Ataşehir, Bakırköy, Başakşehir, Sarıyer ve Tuzla ilçe seçim kurulları, yapılması planlanan ilçe kongrelerini iptal etti.

İTİRAZDAKİ DEĞERLENDİRME

CHP, kongre iptal kararlarına dair YSK’ya “tam kanunsuzluk” başvurusunda bulundu. Partinin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla yapılan başvuruda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının “hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı” olduğu vurgulandı. Dilekçede, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının bu mahkeme kararına dayanarak kongreleri iptal etmesinin “tam kanunsuzluk” teşkil ettiği dile getirildi. Başvuruda, seçimlerin Anayasa’nın 79. maddesi uyarınca yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği, başka bir yargı merciinin bu duruma müdahale edemeyeceği kaydedildi. YSK’nin, seçim hukukunda “tam kanunsuzluk” yetkisini kullanarak, ilgili ilçe seçim kurullarının kararlarını kaldırması talep edildi.

YSK TOPLANTISI

YSK, CHP’nin İstanbul’daki bazı ilçe seçim kurullarının kongrelerini iptal eden mahkeme kararları ile ilgili “tam kanunsuzluk” başvurusunu görüşmek üzere yarın 14.30’da toplanacak. Bunun yanı sıra, mahkeme tarafından CHP İstanbul il yönetimi için görevlendirilen Gürsel Tekin disipline sevk edilmişti. CHP, mahkemece görevlendirilip çağrı heyetinde yer almayı kabul eden dört ismi daha disipline yolladı. Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi ve tedbirli sevk kararı sonucunda dört ismin parti üyelikleri düşürüldü.