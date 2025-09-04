CHP, YSK’ye İtiraz Başvurusu Yaptı

CHP’DEN YSK’YE BAŞVURU

CHP, İstanbul’daki bazı ilçe seçim kurullarının kongreleri iptal eden kararlarına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ‘tam kanunsuzluk’ şeklinde başvuru yaptı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, partinin İstanbul il yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, yönetim yetkilerini kullanmak üzere Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu beş kişinin görevlendirilmesine ve ‘İstanbul il örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına’ karar vermişti. CHP ise bu karara itiraz etmişti. İtirazın ardından, İstanbul İl Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurullarına iletilen karar doğrultusunda Ataşehir, Bakırköy, Başakşehir, Sarıyer ve Tuzla ilçe seçim kurulları, planlanan ilçe kongrelerini iptal etti.

CHP’NİN YSK TARAFINDAN YAPILAN BAŞVURUSU

Parti, kongre iptalleri üzerine YSK’ye “tam kanunsuzluk” başvurusunda bulundu. Başvuru, CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla yapıldı. Dilekçede, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının “hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı” olduğu ifadesi geçti. Dilekçede Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının bahse konu mahkeme kararına dayanarak yaptıkları kongre iptallerinin “tam kanunsuzluk” oluşturduğu savunuldu. Bu başvuruda, seçimlerin yalnızca Anayasa’nın 79. maddesi çerçevesinde seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği, başka bir yargı merciinin müdahale edemeyeceği ifade edildi. Başvuruda, YSK’nin seçim hukukunda “tam kanunsuzluk” yetkisini kullanarak ilgili ilçe seçim kurullarının kararlarını iptal etmesi talep edildi. Dilekçede, “Bugün YSK’ca Anayasamızın 79’uncu maddesine göre seçim kurullarının görevini gasp eden asliye hukuk mahkemesinin tedbir kararının maddi ve hukuki icrai imkânsızlıklarına rağmen uygulanacağının kabulü, paydaş seçim yargısını yaratır. Dolayısıyla tam kanunsuzluk gerekçesiyle anılan ihtiyati tedbir kararı hakkında yasal unsurların yokluğunun tespit edilmesi gerektiği kanaatindeyiz” denildi.

YSK’NIN TOPLANTISI

YSK, CHP’nin İstanbul’daki ilçe seçim kurullarının kongrelerini iptal eden mahkeme kararlarına yönelik “tam kanunsuzluk” başvurusunu görüşmek için yarın saat 14.30’da toplanacak. Ayrıca, mahkeme tarafından CHP İstanbul il yönetimi için görevlendirilen Gürsel Tekin disipline sevk edilmişti. CHP bugün, mahkemece görevlendirilip çağrı heyetinde yer almayı kabul eden dört ismi daha disipline göndermiştir. Bu isimler; Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Bu tedbirli sevk kararı sonucunda, dört ismin parti üyelikleri düşürüldü.