Chp, Ysk’ye İtirazda Bulundu

CHP, İstanbul’daki bazı ilçe seçim kurullarının kongreleri iptal eden kararlarına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) “tam kanunsuzluk” başvurusu yaptı. İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul il yönetiminin geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına, yönetimin yetkilerini kullanması için Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu beş kişinin görevlendirilmesine ve İstanbul il örgütünün yapacağı ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti. CHP bu karara itirazda bulundu. Açıklanan kararın İstanbul İl Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurullarına iletilmesinin ardından Ataşehir, Bakırköy, Başakşehir, Sarıyer ve Tuzla ilçe seçim kurulları, yapılması öngörülen ilçe kongrelerini iptal etti.

CHP, YSK’ya yönelik yapılan itirazda, “tam kanunsuzluk” ifadesini kullandı. Partinin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla gerçekleştirilen başvuruda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının “hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı” olduğu belirtildi. Dilekçede, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının, bahsi geçen mahkeme kararına dayanarak kongreleri iptal etmesinin “tam kanunsuzluk” oluşturduğu savunuldu. Başvuruda, seçimlerin yalnızca Anayasa’nın 79. maddesi çerçevesinde seçim kurulları tarafından yürütülebileceği, başka hiçbir yargı organının bu süreçte müdahale edemeyeceği vurgulandı. YSK’dan, seçim hukukundaki “tam kanunsuzluk” yetkisini kullanarak, ilgili ilçe seçim kurullarının kararlarını kaldırması talep edildi. Dilekçede şu açıklamalar yer aldı: “Bugün YSK’ca Anayasamızın 79’uncu maddesine göre, seçim kurullarının görevini gasp eden asliye hukuk mahkemesinin tedbir kararının uygulanabileceği kabul edilirse, paydaş seçim yargısını ortaya çıkarır. Bu nedenle, tam kanunsuzluk gerekçesiyle söz konusu ihtiyati tedbir kararı hakkında yasal unsurların yokluğunun tespit edilerek, yukarıda bahsedilen ilçe seçim kurullarının kararlarının ‘Yüksek Seçim Yargısı’ tarafından kaldırılması gerektiği düşünülmekte. Görev gaspının mevcut olduğu, İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli tedbir kararının maddi ve hukuki imkânsızlık nedeniyle uygulanamaz olduğunun tespit edilmesi; Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının kararlarının tam kanunsuzluk sebebiyle kaldırılması gerekmektedir.”

YSK, CHP’nin İstanbul’daki bazı ilçe seçim kurullarının kongrelerini iptal eden mahkeme kararlarına karşı yaptığı “tam kanunsuzluk” başvurusunu görüşmek üzere yarın saat 14.30’da toplanacak. Ayrıca, mahkeme tarafından CHP İstanbul il yönetimi için görevlendirilen Gürsel Tekin disipline sevk edilmişti. CHP, mahkeme tarafından görevlendirilip çağrı heyetinde yer almayı kabul eden dört kişiyi daha disiplinsiz bir şekilde yolladı. Bu kişilerden Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Aldıkları tedbirli sevk kararı çerçevesinde, dört kişinin parti üyelikleri iptal edildi.