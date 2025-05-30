Cide-Yolu Heyelanla Ulaşıma Kapandı

KAPANAN YOLDA HEYELAN ETKİSİ

Kastamonu’nun Cide ve İnebolu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, İlyasbey köyü mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım imkanlarını kaybetti. Bu durum üzerine Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kapanan yolu yeniden ulaşıma açmak için hemen çalışma başlattı.

YOLDA DEVAM EDEN KAYMALAR

Ekipler, hala yer yer kaymaların olduğu yolda güvenli noktaları belirlemek için yoğun çaba harcıyor. Heyelan sonucunda kopan toprak kütlesinin Karadeniz ile birleştiği bildiriliyor. Karayolları 15. Bölge Müdürü Alpaslan Eşlik, ekiplerin bölgede sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceleyerek, sürecin ilerleyişine dair bilgi aldı.

ALTERNATİF ULAŞIM GÜZERGAHLARI

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ulaşım, küçük araçlar için İlyasbey köyü mahalle yolu üzerinden sağlanabilmektedir, büyük araçlar ise Cide-Ağlı-Küre-İnebolu-Doğanyurt yolundan alternatif güzergahtan faydalanabiliyor” denildi.

MUHTARDAN AÇIKLAMALAR

İlyasbey köyü muhtarı Ahmet Sevinç, Cide-İnebolu arasında yolda yaklaşık 6 aydır Karayolları ekiplerinin faaliyet gösterdiğini belirtti. Sevinç, “Ekipler, yaptıkları zaman bu yol kaydı, sürekli kaydı. Küçük çaplı heyelanlar yaşandı. Yolumuzu ekipler işler hale getirmişti. Fakat dün akşam namazından sonra bu yolumuz yine kaymaya başladı. Ekipler çalışıyor, yolumuzu bayrama kadar yapacaklarını söylüyorlar” ifadelerini kullandı. Ayrıca, mevcut yolun yanı başından geçecek yeni güzergah için arazi sahibiyle görüşüldüğünü ve izin alındığını belirten muhtar, “Ulaşım şimdi köyün içinden sağlanıyor ancak bu yol çok randımanlı değil” şeklinde konuştu.