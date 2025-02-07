Çiftçilere 2,2 Milyar Liralık Destek Ödenecek

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden tarımsal destekleme ödemelerine dair detayları paylaştı. Yumaklı, yapmış olduğu açıklamada çiftçilere gönderilecek toplamda 2 milyar 164 milyon 322 bin liralık destekleme ödemesinin hesaplara aktarılacağını bildirdi.

ÖDEMELERİN DETAYLARI

Yumaklı, “2 milyar 164 milyon 322 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.” diyerek çiftçilere haber verdi. Bu program dahilinde destek tutarları, hububat için 1 milyar 997 milyon 350 bin lira, lisanslı depoculuk için 94 milyon 29 bin lira ve kırsal kalkınma yatırımları için de 72 milyon 943 bin lira olarak belirlenmiş durumda.

DESTEK KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER

Hububat desteği, Aksaray, Eskişehir, Bursa, Muş, Ağrı, Denizli, Manisa, Mersin, Giresun, Kastamonu, Bingöl, Trabzon ve Isparta illerinde, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için uygulanıyor. Bu ödemeler, çiftçilerin üretim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.