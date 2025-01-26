Çiftler Sade Nikahlara Yöneliyorlar

DÜĞÜN SALONU FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Diyarbakır’da düğün salonu fiyatları ve gelinlik kiralama ücretlerinin yükselmesiyle birlikte çiftler, düğün organizasyonu yapmadan ve gelinlik giymeden sade bir nikah ile evliliklerini resmiyete kavuşturmayı tercih ediyor. Bu durumdan rahatsız olan düğün salonu ve gelinlik işletmecileri, yetkililerden denetim yapılmasını talep ediyor.

KÜÇÜK SALONLARI TERCİH EDİYORLAR

Düğün işletmecisi ve aynı zamanda düğün salonu sanatçısı olan Şehmus Özbay, kış sezonunda bu aylarda kentte genelde çok sayıda düğün yapıldığını, ancak bu sene büyük bir düşüş yaşandığını belirtiyor. Özbay, “Gelin damatlarımız fiyat almaya geldikleri zaman yüksek geliyor, büyük salonu tutamıyorlar. Çünkü maddi anlamda yüksek geliyor. Bunun için küçük salonlarımız var, orayı tercih ediyorlar. Kimi gelin damatlarımız sade bir nikah ile evliliklerini yapıyorlar” diyor.

MALİYETLER HIZLA YÜKSELİYOR

Denetim çağrısında bulunan Özbay, “Kuru pasta, çerez, kola, kapalı su gibi ürünlerin maliyetlerinin çok yükselmesini istemiyoruz ki, biz de maliyeti düşük mal edelim” ifadelerini kullanıyor. Gelinlik işletmecisi Zeynep Başbuğ, gelinlik fiyatlarının yüksek olduğuna ve bunların denetlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Başbuğ, “Atölyelerde durmadan fiyatların değişmesi ister istemez bize yansıyor. Biz de perakende olduğumuz için ürünlere yansıtıyoruz. Bu süreçte damatlar ve gelinler ister istemez sıkıntılar yaşıyorlar ve ürünleri denemeden fiyat alıp çıkıyorlar” şeklinde konuşuyor.

DENETİM TALEBİ VE YETKİLİLERDEN BEKLENEN DESTEK

Gelin ve damatların normal kıyafetlerle nikah salonunda evliliklerini gerçekleştirdiğini ifade eden Başbuğ, “Yetkililerden şunu istiyoruz, atölyelerin denetlenmesi ve bu fiyatların durmadan değişkenlik göstermesinin durdurulması. Hem biz sıkıntı yaşamayalım hem de yeni çiftler sıkıntı yaşamasınlar” diye ekliyor.