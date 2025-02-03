Çiftlik Bank Davasında Karar Verildi

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Kamuoyunda ‘Çiftlik Bank’ olarak bilinen sistemin kurucusu ve ‘Tosuncuk’ adıyla tanınan Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın’ın da içinde bulunduğu toplam 20 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması, bu sabah saatlerinde başlamış durumda. Duruşma, Kartal’daki Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştiriliyor. Tutuklu sanıklar arasında Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Havva Özay ve Osman Naim Kaya da yer almakta.

CEZA TALEPLERİ

Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın’a, ‘Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık’ suçundan toplam 4 bin 414 kez, ayrıca ‘Suç örgütü kurma’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından ceza verilmesi talep ediliyor. Duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da katılım gösterdi.

Tutuklu sanık Mehmet Aydın, savunmasında, “Yazılı savunmam oldu detaylı şekilde. Ben dolandırmak kastıyla yapmadım; kimseyi de dolandırmadım. Benim dolandırma amacım yoktu. Devlet mal varlığıma el koyduğu için zararları ödeyemedim. El konulan param faizli duruyor, onunla karşılanabilir.” şeklinde konuştu. Kardeşi Fatih Aydın ise duruşmada, “Daha önce savunmamı yapmıştım. Tahliyemi talep ediyorum.” dedi.