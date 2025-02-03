More
Gündem

Çiftlik Bank Davasında Karar Verildi

ciftlik-bank-davasinda-karar-verildi

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Kamuoyunda ‘Çiftlik Bank’ olarak bilinen sistemin kurucusu ve ‘Tosuncuk’ adıyla tanınan Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın’ın da içinde bulunduğu toplam 20 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması, bu sabah saatlerinde başlamış durumda. Duruşma, Kartal’daki Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştiriliyor. Tutuklu sanıklar arasında Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Havva Özay ve Osman Naim Kaya da yer almakta.

CEZA TALEPLERİ

Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın’a, ‘Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık’ suçundan toplam 4 bin 414 kez, ayrıca ‘Suç örgütü kurma’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından ceza verilmesi talep ediliyor. Duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da katılım gösterdi.

Tutuklu sanık Mehmet Aydın, savunmasında, “Yazılı savunmam oldu detaylı şekilde. Ben dolandırmak kastıyla yapmadım; kimseyi de dolandırmadım. Benim dolandırma amacım yoktu. Devlet mal varlığıma el koyduğu için zararları ödeyemedim. El konulan param faizli duruyor, onunla karşılanabilir.” şeklinde konuştu. Kardeşi Fatih Aydın ise duruşmada, “Daha önce savunmamı yapmıştım. Tahliyemi talep ediyorum.” dedi.

ÖNEMLİ

Gündem

‘Çiftlik Bank’ Kurucularına Uzun Hapis Cezası

'Çiftlik Bank' sisteminin kurucuları Mehmet ve Fatih Aydın, dolandırıcılık suçuyla 45.376 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Gündem

Hırsızlık Suçlamasıyla Çılgına Dönen Kadın Olayı

Esenyurt'ta bir marketten çıkan kadının üzerinin aranması talebi, kadının tepkisini çekti. Üzerinde ürün olmadığı için olay sinirli bir duruma dönüştü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.