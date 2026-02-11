Çıldır Gölü’nde Buz Festivaline Hazırlıkta Traktör Battı

cildir-golu-nde-buz-festivaline-hazirlikta-traktor-batti

Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan ve kış aylarında yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü üzerinde, 14 Şubat tarihinde yapılması planlanan 10. Altın At Kristal Buz Festivali için gerçekleştirilen hazırlıklar esnasında bir traktör battı.

ÇALIŞMALAR GÜN BOYU SÜRDÜ

Battığı yerden traktörün kurtarılması için İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri harekete geçti. Gün boyunca devam eden çalışmalarda, İl Özel İdaresine ait ekskavatör kullanılarak traktör, battığı yerden kıyıya çekildi. Bu operasyon sırasında güvenlik güçleri çevrede gerekli önlemleri aldı.

