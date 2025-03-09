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Çıldır Gölü’nde Buzla Dans Gösterisi

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ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR

Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkileyici etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kars ve Ardahan il sınırları içinde yer alan buzla kaplı Çıldır Gölü, bu anlamda eşsiz bir etkinliğe sahne oldu. Arpaçay ilçesindeki Kütük Ev mevkisinde gerçekleştirilen “Çıldır Gölü’nde Buzlarla Dans” etkinliği, Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başladı.

YARIŞMALAR VE GÖSTERİLER

Etkinlikte, Çıldır Gölü’nün simgesi olan atlı kızakların yarıştığı ve rahvan at yarışlarının yapıldığı bir buz pateni gösterisi de düzenlendi. Bu etkinlikler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıyor.

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