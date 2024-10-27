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Spor

Çılgın Derbide Kenan Yıldız Farkı!

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MAÇIN SONUCU DENGELİ

İtalya Serie A’nın 9. haftasında heyecan dolu bir karşılaşmaya tanıklık eden futbolseverler, Inter ile Juventus’un 4-4 berabere kalmasını izledi. Giuseppe Meazza Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede, ev sahibi takım Inter’ın gollerini 15 ve 37. dakikalarda penaltıdan Piotr Zieliński, 35. dakikada Henrih Mhitaryan ve 53. dakikada Denzel Dumfries attı.

JUVENTUS’TAN CEVAP GOLLARI

Juventus’un gollerine ise 20. dakikada Dušan Vlahović, 26. dakikada Timothy Weah ve milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 71 ile 82. dakikada iki golle katkıda bulundu. Bu karşılaşma, hem oyuncuların performansı hem de izleyicilere sunduğu görsel zenginlik ile dikkat çekti.

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