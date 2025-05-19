Ciltte Erken Yaşlanma Uyarısı!

KOLEJENİN ÖNEMİ VE ETKİLERİ

Kolajen, cildin yapısındaki temel unsurlardan biri olup, yaşlanma sürecine karşı bir koruma sağlıyor. Modern yaşamın getirdiği stres faktörleri, cilt sağlığını olumsuz etkileyerek erken yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasına yol açıyor. Bilimsel araştırmalar, stresin cilt bariyerine zarar verdiğini ve su kaybını artırarak cilt yenilenmesini yavaşlattığını gösteriyor. Uzmanlara göre, stres kaynaklı cilt hasarlarını gidermenin en etkili yollarından biri kolajen takviyeleridir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Orzaks Medikal Müdürü Dr. Feyza Özdemir, stresin cilt sağlığı üzerindeki etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, kronik stresin kortizol seviyelerini artırarak cilt bariyerinde bozulmalar yarattığını söyledi. “Stres altındaki bireylerde cildin yenilenme süreci yavaşlıyor, oksidatif stres artıyor ve erken yaşlanma belirtileri daha hızlı ortaya çıkıyor,” diye vurguladı. Cildin korunmasının yalnızca dışarıdan değil içeriden de destek gerektirdiğini belirten Özdemir, kolajen takviyelerinin bu konuda kritik bir öneme sahip olduğunu kaydetti. “Özellikle reişi ve shiitake mantarları ile şizandra meyvesi gibi adaptojen bileşenler, stresin cilt üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmada önemli bir etki sağlıyor,” diye ekledi.

ADAPTOJENLERİN CİLDE FAYDALARI

Geleneksel Çin ve Japon tıbbında uzun yıllardır kullanılan reişi, shiitake mantarları ve şizandra meyvesi, cilt sağlığını desteklemede etkili bileşenler olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu maddelerin kortizol seviyelerini dengeleyerek cilt bariyerini güçlendirdiğini ve yaşlanma belirtileriyle etkili bir şekilde mücadele ettiğini vurguluyor. Reişi mantarı, ciltte yatıştırıcı etkiler göstererek cilt bariyerinin korunmasına yardımcı olurken, melanin üretimini düzenleyerek cilt tonu eşitsizliklerinin giderilmesine katkı sağlıyor. Shiitake mantarı, UVB ışınlarının neden olduğu kolajen kaybını azaltarak cilt elastikiyetini koruyor. Şizandra meyvesi ise, antioksidan kaynağı olarak epidermal yenilenmeyi hızlandırıyor ve nem tutulumunu artırarak cildin kuruluğa karşı direncini güçlendiriyor.

KOLAJEN TAKVİYELERİNDE YENİ DÖNEM

Son araştırmalar, Tip I, II ve III kolajenlerin bir arada kullanımının cilt, eklem ve bağ dokularına daha kapsamlı destek sunduğunu ortaya koyuyor. Tip I kolajen, cilt ve kemik bütünlüğünü korurken; Tip III kolajen, damar esnekliğini ve organların bağ dokularını destekliyor. Tip II kolajen ise, eklem sağlığına katkıda bulunarak cilt altı bağ dokusunun esnekliğini koruyor ve yaşlanmanın yapısal etkilerine karşı koruma sağlıyor. Bilimsel veriler, bu üçlü kolajen kombinasyonunun bitkisel adaptojenlerle desteklendiğinde kolajen peptitlerinin çoğaldığını ve hyaluronik asit sentezinin arttığını gösteriyor. Reişi, UV kaynaklı hasara karşı koruyucu etki sağlarken; shiitake kolajen sentezini destekliyor, şizandra ise cilt bariyerini onarıcı etkisiyle nem tutma kapasitesini artırıyor.