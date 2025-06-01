Cilvegözü Sınır Kapısı’nda Yoğunluk Artıyor

SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE GÖÇ SONRASI DÖNÜŞLER BAŞLADI

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaştan sonra Türkiye’ye sığınan binlerce insan, Suriye’deki Baas rejiminin 8 Aralık’ta son bulmasıyla ülkelerine geri dönmeye başlamıştı. Yıllardır ülkelerine özlem çeken bu insanlar, dönüş için harekete geçti.

CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI’NDA YOĞUNLUK ARTILIYOR

Sığınmacıların ailelerine kavuşmak veya bayram ziyaretleri için Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşmaya başladı. Kapıda yaşanan bu yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

DÖNÜŞ HİSSETLERİ

Savaşın başlamasıyla Türkiye’ye 8 yaşında sığınan Mahmut Karzu, 18 yaşında geri dönüş yapıyor. Duygularını şu sözlerle ifade ediyor: “2015 yılında Türkiye’ye geldik ve 10 yıldır burada yaşıyoruz, şu an da bayram sevinciyle ülkemize dönüyoruz ailecek. Çok mutlu oldum, dönüşüme ve aynı zamanda üzüldüm. Burada 10 yılda edindiğim dostlarımı kaybettim. Türk milletini seviyorum, Allah sizlerden razı olsun. Her zaman yanınızdayız, iki devlet ve bir milletiz.” Karzu, Türkiye’de büyüdüğünü ve burayı ana vatanı olarak gördüğünü dile getiriyor.

TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR

Fehmi Alamo, Türk halkına misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletirken duygularını şöyle açıklıyor: “2015 yılında Türkiye’ye gelmiştim. Yaklaşık 10 yıldır burada yaşıyorum. Ülkeme dönmek çok iyi bir his, anlatamayacak kadar güzel. 10 yıl sonra doğduğun yere dönmek çok güzel, çok mutluyum. Humus’a gidiyorum. Ailemin tamamı orada.”