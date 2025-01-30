CİMER’e Şikayetle Kafe Denetimleri Başladı

DENETİMLER SIKLAŞTI

Kafelerde masa tarifesi ile ilgili haberlerin ardından denetimlerin artırıldığı bildirildi. Ticaret Bakanlığı, İstanbul’da gerçekleştirilen denetimlerle ilgili olarak 30 ilçede 48 ekip oluşturdu. Bu denetimler sırasında, Fatih’teki bazı işletmelere ilgili mevzuatlara aykırı uygulamaları nedeniyle ceza kesildi.

VATANDAŞLARA CİMER ÖNERİSİ

Denetim ekipleri, kafe ve restoranlarda oturan vatandaşlara, bu tür haksız uygulamalarla karşılaştıklarında CİMER’e şikâyet etmelerini önerdi. Böylece, işletmelerin haksız ücret uygulamaları karşısında daha etkili bir denetim süreci sağlanması amaçlanıyor.

ÖĞRENCİLERDEN ŞİKÂYETLER VAR

Denetim sırasında kafe içinde oturan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Dilek Aydın, bazı işletmelerin priz kullanımını bile ücretli hale getirdiğini ifade etti. Aydın, “Birkaç defa böyle bir mekâna denk geldim. Çok sık karşılaştığım bir durum. Sürekli garsonların biri geliyor, biri gidiyor. Bazı yerlerde de masa ücreti oluyor. Direkt 300 TL’yi geçmeniz bekleniyor” şeklinde konuştu.

İşletmeci Halit Talha Has ise, kendi mekanlarında oturan kişilere belirli bir harcama limiti uygulamadıklarını belirtti. “Biz, üniversite ve lise çevresinde faaliyet gösteren bir kafe olduğumuz için herhangi bir ücret talep etmeden sadece öğrencilerin rahat edebileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz insanların rahat etmesi” ifadelerini kullandı.