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“Çimsa’dan IFC ile Yeşil Kredi”

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ÇİMSA’DAN YEŞİL KREDİ ANLAŞMASI

Çimsa, 1 Kasım 2024 tarihinde Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation – “IFC”) ile 70 milyon dolar değerinde bir yeşil kredi anlaşması yaptı. Çimsa’nın KAP’a yaptığı bildirime göre, bu kredi 2 yıl boyunca anapara geri ödemesiz, toplamda ise 5 yıl vade ile veriliyor.

KREDİ HANGİ YATIRIMLARDA KULLANILACAK

Bu yeşil kredi, Şirketin Mersin, Eskişehir ve Afyon’da bulunan tesislerinde öncelikle yenilenebilir enerji ile birlikte alternatif yakıt, alternatif hammadde, ürün dönüşümü ve diğer verimlilik yatırımları için kullanılacak.

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