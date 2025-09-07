Çin, 10 Aydır Altın Alıyor

ÇİN MERKEZ BANKASI ALTIN REZERVLERİNİ ARTIRIYOR

Çin Merkez Bankası, ABD dolarından uzaklaşma çabalarını sürdürerek Ağustos ayında altın varlıklarını 10’uncu kez artırdı. Açıklanan verilere göre, merkez bankasının sahip olduğu külçe altın miktarı, geçen ay 0,06 milyon troy ons artarak 74,02 milyon troy onsa ulaştı. Çin, bu altın birikim programına Kasım ayında başladı ve bu süre zarfında toplamda 1,22 milyon troy ons altın topladı.

ALTIN FİYATLARI YENİ REKORLARA YÜKSELİYOR

Son günlerde altın fiyatları, ABD faiz indirimlerine yönelik artan beklentiler ve Beyaz Saray’ın Federal Rezerv üzerindeki baskılarının etkisiyle rekor seviyelere ulaşarak aylardır süregelen duraklama dönemini sona erdirdi. Goldman Sachs’a göre, külçe altın bu yıl yüzde 30’dan fazla artarak ons başına 3 bin 500 doların üzerine çıktı ve Fed’in bağımsızlığına zarar verecek her durum, altının fiyatını 5 bin dolara yaklaştırabiliyor.

KÜRESEL PARA POLİTİKALARI VE ALTIN TALEBİ

Dünya Altın Konseyi’nin son raporuna göre, merkez bankalarının küresel çapta altın birikimi, fiyatların artmasıyla yavaşladı. Ancak jeopolitik risklerin, resmi sektörden gelen talebi desteklemeye devam etmesi bekleniyor. Bu durum, merkez bankalarının altın alımında süregelen ilginin sürdüğünü gösteriyor.