Çin 10 Aydır Altın Alıyor

ÇİN MERKEZ BANKASI ALTIN VARLIKLARINI ARTIRMAKTAYDI

Çin Merkez Bankası, rezervlerini ABD dolarından uzaklaştırma amaçlı çabalarına devam ediyor. Ağustos ayında merkez bankası, altın varlıklarını 10’uncu kez artırdı. Açıklanan verilere göre, merkez bankasının elindeki külçe altın miktarı, geçen ay 0,06 milyon troy ons artarak 74,02 milyon troy onsa yükseldi. Çin, bu altın alım sürecine Kasım ayında başlamış ve bu süreçte toplam 1,22 milyon troy ons altın biriktirmiştir.

ALTINDAKİ REKOR DÜZENLEMELERİ

Son günlerde altın, ABD faiz indirimlerine yönelik bahislerin artması ve Beyaz Saray’ın Federal Rezerv’e yönelik eleştirilerinin yükselmesiyle rekor seviyelere ulaşarak aylardır devam eden bekleme modelini kırıyor. Goldman Sachs’a göre, külçe altın bu yıl yüzde 30’dan fazla artışla ons başına 3 bin 500 doların üzerine çıkmış durumda. Eğer Fed’in bağımsızlığına gelebilecek herhangi bir zarar olursa, altın fiyatları 5 bin dolara yaklaşabilir.

KÜRESEL MERKEZ BANKALARINDAN ALTIN BİRİKİMİ

Dünya Altın Konseyi’nin son raporu, küresel çapta merkez bankalarının altın birikiminin fiyatlar arttıkça yavaşladığını ortaya koyuyor. Ancak, jeopolitik risklerin resmi sektörden gelen talebi desteklemeye devam etmesi bekleniyor. Bu durum, altın fiyatlarının gelecekteki hareketlerine yön verebilir.