Çin, ABD ile Anlaşmayı İhlal Etti

TRUMP’IN TİCARET SAVAŞI AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresinde Pekin’e uyguladığı yüksek gümrük tarifelerinin Çin ekonomisi üzerinde önemli baskılar yarattığını öne sürdü. Trump, “Sadece iki hafta önce Çin büyük bir ekonomik krizle burun burunaydı. Getirdiğim yüksek vergiler, onları ABD pazarına erişimde neredeyse çaresiz bıraktı. Bu pazar, dünya genelinde açık ara en büyüğü.” şeklinde konuştu.

ÇİN’DE FABRİKA KAPANMALARI VE SOSYAL HUZURSUZLUK

Yaşanan durumun bir tür “soğuk ticaret savaşı”na dönüştüğünü belirten Trump, geride kalan süreçte Çin’deki birçok fabrikanın kapandığını ve sosyal huzursuzlukların ortaya çıktığını ifade etti. Ancak bu durumdan memnun olmadığını dile getirerek, “Gördüklerim iç açıcı değildi – ama onların iyiliği için, bizim değil.” sözlerini kullandı.

TİCARET ANLAŞMASI İLE İSTİKRAR SAĞLAMA ÇABALARI

Sürecin daha da kötüye gitmesini engellemek amacıyla hızlı bir şekilde harekete geçtiğini vurgulayan Trump, “Bu gidişatın Çin için çok yıkıcı olabileceğini düşünerek hızlı bir ticaret anlaşması imzaladım. Böylece istikrar kısa sürede yeniden sağlandı ve Çin yeniden rayına oturdu. O dönemde herkes memnundu – bu iyi haberdi.” dedi.

TİCARET ANLAŞMASININ BİTİŞİ

Ancak Trump’a göre bu ticaret anlaşmasının ömrü uzun sürmedi. Açıklamasını sert bir dille tamamlayan Trump, “Kötü haber şu ki Çin, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, imzaladığı anlaşmanın gereklerini hiçe saydı. Kısacası, ‘Bay Nazik’ olmak buraya kadarmış!” sözleriyle tepkisini ifade etti.