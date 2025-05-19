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Çin, ABD’nin Anlaşmayı İhlal Ediyor

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ÇİN TİCARET BAKANLIĞI’NDAN SERT TEPKİ

Çin Ticaret Bakanlığı, Trump yönetiminin dünya genelindeki şirketlere Huawei tarafından üretilen yapay zeka çipleri kullanmamaları yönündeki uyarısına tepki gösteriyor. Bakanlık, “ABD Cenevre görüşmelerinde varılan mutabakatı baltalıyor” ifadesini kullanarak durumu eleştiriyor.

AYRIMCI EYLEMLERE KARŞI ÇAĞRI

Bakanlık, ABD’yi Çin’e yönelik ayrımcı eylemlerini sonlandırmaya davet ediyor. Yapılan açıklamada, “ABD Çin’in çıkarlarına zarar vermekte ısrar ederse Çin haklarını korumak için sağlam adımlar atacaktır” deniliyor. Bu tür uygulamaların, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

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