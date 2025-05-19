Çin, ABD’nin Mutabakatı Baltaladığını Belirtti

ÇİN TİCARET BAKANLIĞI’NDAN SERT TEPKİ

Çin Ticaret Bakanlığı, Trump yönetiminin global ölçekteki şirketlere Huawei tarafından üretilen yapay zeka çiplerini kullanmamaları konusunda yaptığı uyarıla sert bir yanıt verdi. Bakanlık, “ABD Cenevre görüşmelerinde varılan mutabakatı baltalıyor” diyerek durumu eleştirdi.

AYRIMCI EYLEMLERE SON VER

Ticaret Bakanlığı, ABD’ye yönelik ayrımcı eylemlerini sonlandırması için çağrıda bulunarak, “ABD Çin’in çıkarlarına zarar vermekte ısrar ederse, Çin haklarını korumak için sağlam adımlar atacaktır” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, iki ülke arasındaki gerginliklerin devam ettiğini gösteriyor.