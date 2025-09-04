Çin, ABD’ye Saldırıyor: Tuz Tayfunu

SİBER SALDIRILARIN KAPSAMI

Çin, Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı üstünlük sağlamak amacıyla uzun yıllardır Amerikan elektrik şebekelerine ve şirketlerine sızarak hassas dosyaları ve çip tasarımları gibi fikri mülkiyet haklarını çalıyor. Ancak uzmanlar ve yetkililer, bir yıl süren araştırmalar sonrasında, Salt Typhoon (Tuz Tayfunu) olarak bilinen bir grubun gerçekleştirdiği siber saldırının, Çin’in daha önce yaptığı en cesur saldırı olduğunu belirtiyor. Amerikan New York Times’ın aktardığına göre, yetkililer, saldırının 80’den fazla ülkeyi hedef aldığını ve neredeyse her Amerikalıdan bilgi çalmış olabileceğini ifade ediyor. Bu durum, Çin’in yeteneklerinin ABD ve müttefiklerinin yetenekleriyle rekabet edebileceğinin bir kanıtı olarak değerlendiriliyor. Türkiye’de ise dün bir şirket, anlık web bildirim hizmeti verirken bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı. Bu sistem aracılığıyla cep telefonlarına bildirim ve mesaj gönderildi, Fenerbahçe kulübü de bu saldırıdan etkilendi.

HEDEF ALAN YAPILAR

Araştırmacılar, Tuz Tayfunu saldırısının büyük telekomünikasyon şirketleri ve diğer kuruluşlara karşı gerçekleştirilmiş yıllarca süren bir saldırı olduğunu dile getiriyor. Bu saldırının kapsamının, başlangıçta anlaşıldığından çok daha geniş olduğunu belirten güvenlik yetkilileri, çalınan verilerin Çin istihbarat servislerinin küresel iletişim ağları aracılığıyla politikacılar, casuslar ve aktivistler gibi hedefleri takip etmesine imkân tanıyabileceği konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, “Çin hükümeti tarafından desteklenen hackerlar, telekomünikasyon, hükümet, ulaşım, konaklama ve askeri altyapı ağları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere küresel ağları hedef alıyor” denildi.

SALDIRININ ETKİLERİ

İngiliz ve Amerikan yetkililer bu saldırıyı “sınırsız” ve “ayrım gözetmeyen” olarak tanımladı. Kanada, Finlandiya, Almanya, İtalya, Japonya ve İspanya da Çin hükümetini hedef alan bu bildiriyi imzalayan ülkeler arasında yer aldı. FBI’ın siber bölümünde eski üst düzey yetkili olan ve hackleme soruşturmalarını yöneten Cynthia Kaiser, “Kampanyanın genişliği göz önüne alındığında, hiçbir Amerikalının bu saldırıdan kurtulduğunu düşünemiyorum” dedi.

ÇİN’İN YENİ SİBER YETENEKLERİ

Saldırının, sıradan insanların verilerini depolamak amacıyla mı yoksa bu verilerin saldırı esnasında tesadüfen mi ele geçirildiği netlik kazanmadı. Ancak Kaiser, bu saldırının kapsamının, Çin’in güvenlik veya diğer hassas hükümet konularında çalışan Batılıları daha dar bir şekilde hedef aldığı önceki saldırılardan daha geniş olduğunu belirtti. Güvenlik uzmanları, Salt Typhoon saldırısının, ABD dahil stratejik rakiplerini sınayacak yeni bir Çin siber yetenekleri döneminin habercisi olabileceğini ifade ediyor. Bu saldırı, Çin’in küresel etki konusundaki iddialarını gözler önüne seriyor ve bu iddialar, Pekin’de düzenlenen askeri geçit töreninde savaş uçakları, tanklar ve yürüyen binlerce askerle de sergilendi.