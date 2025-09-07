Çin Altın Alımını Sürdürüyor. Neden?

ÇİN MERKEZ BANKASI ALTIN REZERVLERİNİ ARTIRMAKTA

Çin Merkez Bankası, rezervlerini ABD dolarından uzaklaştırma çabalarını sürdürerek Ağustos ayı itibarıyla altın varlıklarını 10’uncu ayda da artırıyor. Açıklanan verilere göre, merkez bankası elindeki külçe altın miktarını geçen ay 0,06 milyon troy ons artırarak 74,02 milyon troy onsa çıkardı. Çin, bu altın alım sürecine Kasım ayında başlamış ve bu süre zarfında toplamda 1,22 milyon troy ons altın biriktirmişti.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR SEVİYELER

Altın, ABD faiz indirimine yönelik beklentilerin artması ve Beyaz Saray’ın Federal Rezerv’e yönelik eleştirilerinin yükselmesiyle birlikte son günlerde rekor seviyelere ulaşarak aylardır devam eden bekleme modelini kırdı. Goldman Sachs’a göre, külçe altın bu yıl yüzde 30’dan fazla artarak ons başına 3 bin 500 dolar seviyesini geçti ve Fed’in bağımsızlığına gelebilecek herhangi bir zarar, altının 5 bin dolara yaklaşmasına neden olabiliyor.

KÜRESEL ALTIN BİRİKİMİ VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Dünya Altın Konseyi’nin son raporuna göre, global çapta merkez bankalarının altın birikimi fiyatların artmasıyla yavaşladı. Ancak jeopolitik risklerin resmi sektörden gelen talebi desteklemeye devam etmesi bekleniyor. Bu durum, merkez bankalarının altına olan ilgisini artıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.