Çin Altın Alımını Sürdürüyor Neden?

Çin Merkez Bankası, rezervlerini ABD dolarından uzaklaştırma çabalarına devam ediyor ve Ağustos ayında altın varlıklarını 10’uncu ayda da artırıyor. Açıklanan verilere göre, merkezin elindeki külçe altın miktarı geçen ay 0,06 milyon troy ons artarak 74,02 milyon troy onsa ulaştı. Çin, bu altın alım serüvenine Kasım ayında başladı ve bu süreçte toplam 1,22 milyon troy ons altın biriktirdi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Altın, ABD faiz indirimlerine yönelik artan tahminler ve Beyaz Saray’ın Federal Rezerv’e yönelttiği eleştirilerle birlikte son günlerde rekor seviyelere ulaştı. Goldman Sachs’a göre, külçe altın bu yıl yüzde 30’dan fazla artış göstererek ons başına 3 bin 500 doların üzerine çıktı. Fed’in bağımsızlığına yönelik herhangi bir tehditin altın fiyatını 5 bin dolara yakın bir seviyeye itebileceği belirtiliyor.

Üretici destekli Dünya Altın Konseyi’nin son raporuna göre, küresel merkez bankalarının altın birikimi fiyatların artmasıyla yavaşlıyor. Ancak jeopolitik risklerin, resmi sektörden gelen talebi desteklemeye devam etmesi bekleniyor.