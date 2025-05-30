Çin, Anlaşmayı İhlal Etti

TRUMP’IN ÇİN EKONOMİSİNE ETKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, görev dönemi süresince Pekin’e uyguladığı yüksek gümrük tarifelerinin Çin ekonomisi üzerinde ciddi etkiler yarattığını savunuyor. Trump, “Sadece iki hafta önce Çin büyük bir ekonomik krizle burun burunaydı. Getirdiğim yüksek vergiler, onları ABD pazarına erişimde neredeyse çaresiz bıraktı. Bu pazar, dünya genelinde açık ara en büyüğü.” şeklinde ifade ediyor.

TİCARET SAVAŞI VE SOSYAL HUZURSUZLUK

Yaşanan gelişmeleri bir tür “soğuk ticaret savaşı” olarak nitelendiren Trump, bu süreçte Çin’deki birçok fabrikanın kapandığını ve sosyal huzursuzlukların ortaya çıktığını belirtiyor. Ancak, Trump bu durumun kendisini mutlu etmediğini dile getirerek, “Gördüklerim iç açıcı değildi – ama onların iyiliği için, bizim değil.” diyor.

HIZLI HAREKET VE TİCARET ANLAŞMASI

Trump, sürecin daha da kötüleşmesini engellemek için hızlı bir şekilde harekete geçtiğini ifade ediyor. “Bu gidişatın Çin için çok yıkıcı olabileceğini düşünerek hızlı bir ticaret anlaşması imzaladım. Böylece istikrar kısa sürede yeniden sağlandı ve Çin yeniden rayına oturdu. O dönemde herkes memnundu – bu iyi haberdi.” açıklamasında bulunuyor.

ANLAŞMALARINDEVAM ETMEMESİ

Ancak Trump’a göre, bu anlaşmanın ömrü çok kısa sürdü. Açıklamasını sert ifadelerle tamamlayarak, “Kötü haber şu ki Çin, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, imzaladığı anlaşmanın gereklerini hiçe saydı. Kısacası, ‘Bay Nazik’ olmak buraya kadarmış!” diyerek tepkisini ortaya koyuyor.