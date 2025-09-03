Çin’de Askeri Geçit Töreni Yapıldı

Çin’de İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen askeri geçit töreni, daha önce görülmeyen etkileyici görüntülerle dikkat çekti. Pekin’in merkezindeki Tienanmın Meydanı’nda düzenlenen törende, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) birlikleri, yürüyüş yaparken ülkenin en yeni ve gelişmiş silah sistemleri sergilendi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İmparatorluk Sarayı’nın Tienanmın Kapısı’nın balkonundan halka hitap ettikten sonra tören aracına binerek Çang’an Bulvarı’nda konuşlanan birlikleri denetledi.

ASKERİ GEÇİT TÖRENİNE KATILAN LİDERLER

Bu, Şi Cinping’in Devlet Başkanı olarak Tienanmın Meydanı’nda nezaret ettiği üçüncü askeri geçit töreni oldu. Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim gibi yabancı devlet ve hükümet başkanları katılım sağladı.

TÜRKİYE’DEN YÜKSEK DÜZEY KATILIM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, töreni protokol tribününden izledi. Türkiye, bu törenlere ilk kez bakan düzeyinde katılım sağladı.

Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile birlikte görüşmek üzere daha önce ona hediye ettiği Rus yapımı Aurus makam arabasıyla yola çıktı. Görüşmenin başlangıcında yapılan konuşmada, 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıl dönümü etkinliklerinin kendileri için önemine vurgu yapan Putin, “Çünkü ülkelerimiz, Nazizm, faşizm ve militarizme karşı ortak mücadelede yer aldı.” dedi. Rusya ve Kuzey Kore’nin ilişkilerinin güvenilir ve dostane hale geldiğini belirten Putin, “Askerlerinizin cesurca savaştığını belirtmek isterim. Modern neo-Nazizme karşı ortak mücadeleye katılımınız için Rus halkı adına size teşekkür etmek istiyorum.” diye ekledi.

KİM’DEN İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Kuzey Kore lideri Kim ise iki ülke arasındaki devletler arası anlaşmanın imzalanmasından bu yana ilişkilerin geliştiğini dile getirerek, “Rusya’ya yardım etmek için yapabileceğimiz bir şey varsa, mutlaka yapacağız.” dedi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’deki askeri geçit törenlerinin “ABD’ye meydan okuma” olarak algılanmasına katılmadığını, “Çin’in bize ihtiyacı var.” şeklinde konuştu. Trump, bazı ülkelerin ABD’ye karşı koalisyon kurma çabasında olup olmadığına dair soruya, “Kesinlikle hayır. Ben böyle bir şey göremiyorum.” yanıtını vererek, Şi ile iyi bir ilişkisi olduğunu belirtti.

KİM JU AE’İN İLK KEZ GÖRÜNMESİ

Kuzey Kore liderinin Çin ziyaretinde, kızı Kim Ju Ae’nin de yanında olduğu görüldü. Bu durum, Kim Ju Ae’nin uluslararası kamuoyu önüne ilk kez çıkışıyla birlikte, veliaht olabileceği yönündeki spekülasyonları artırdı.