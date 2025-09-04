Çin’de Askeri Tören Gerçekleşti

Çin’de daha önce görülmeyen görüntüler

Çin’de İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı vesilesiyle büyük bir askeri geçit töreni düzenlendi.

ASKERİ GEÇİT TÖRENİ

Pekin’in merkezindeki Tienanmın Meydanı’nda gerçekleştirilen törende, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) birlikleri uygun adım geçiş yaparken, ülkenin en yeni ve gelişmiş silah sistemleri sergilendi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İmparatorluk Sarayı’nın Tienanmın Kapısı’nın balkonundan halka hitap ettikten sonra tören aracına binerek Çang’an Bulvarı’nda konuşlanan birlikleri denetledi.

ULUSLARARASI KATILIM

Bu etkinlik, Çin liderinin Tienanmın Meydanı’nda Devlet Başkanı olarak denetlediği üçüncü askeri geçit töreni oldu. Törene; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim gibi yabancı devlet ve hükümet başkanları katıldı.

TÜRKİYE’DEN KATILIM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da töreni protokol tribününden takip etti. Türkiye’den bu tür törenlere ilk kez bakan düzeyinde bir katılım oldu.

Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile birlikte görüşmeye gideceği yere daha önce ona hediye ettiği Rus yapımı Aurus makam arabasıyla gitti. Görüşmenin başında Putin, “İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler doğrudan kendimizi ilgilendiriyor” diyerek iki ülkenin ortak mücadelesine vurgu yaptı.

KUZEY KORE LİDERİNDEN DESTEK MESAJI

Kuzey Kore lideri Kim ise her iki ülke arasında geçen yıl imzalanan devletler arası anlaşmanın ilişkileri güçlendirdiğini belirterek, “Rusya’ya yardım etmek için her şeyi yapacağız ve bunu kardeşlik görevi olarak göreceğiz” dedi.

TRUMP’IN YORUMLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’deki askeri geçit törenlerinin “ABD’ye meydan okuma” olarak algılanmasını reddetti. Trump, “Çin’in bize, bizim onlara ihtiyacımız olduğundan çok daha fazla ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

KİM JU AE, DÜNYA SAHNESİNDE

Kuzey Kore lideri Kim’in Çin ziyaretinde yanında kızı Kim Ju Ae’yi de götürdüğü görüldü. Bu durum, Ju Ae’nin uluslararası kamuoyu önüne ilk çıkışı olarak değerlendirildi ve liderin kızının gelecekteki veliaht olabileceği yönündeki spekülasyonları artırdı.