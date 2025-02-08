Çin’de Heyelan: 30’dan Fazla Kayıp

HEYELAN DÜŞEN EVLER

CCTV, Jinping köyünde saat 11:50 sıralarında bir heyelan yaşandığını ve bu olay sonucunda on evin tamamen yıkıldığını bildirdi. Bölgedeki durumu değerlendiren yetkililer, hızlı müdahale için hazırlıklara başladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yerel yönetim, durumu kontrol altına almak ve olası yeni heyelanlara karşı önlem almak amacıyla bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Kurtarma ekipleri, gerekli çalışmaları başlatarak gerek duyulan destek ve yardım hizmetlerini sağlamak için hazırlıklarını tamamlıyor.

GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Olaydan sonra yapılan ilk tespitler, heyelanın nedenine dair araştırmaların süreceğini gösteriyor. Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar, vatandaşları bilgilendirmek için yapılacak.