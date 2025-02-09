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Çin’de Heyelanda 30 Kişi Kayıp

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HEYELAN SONUCU EVLER TOprak ALTINDA KALDI

Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen heyelanda 10 ev toprak altında kalıyor ve 30 kişi kayboluyor. Bu durum, bölgedeki halkı derinden etkileyen bir felaket olarak dikkat çekiyor. Yetkililer, kaybolan kişilerin bulunması için bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk etti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 200 kişi güvenli bölgelere tahliye ediliyor. Kayıp kişilerin aranması için yoğun çabalar devam ederken, bu durumun oluşturduğu kaygı da oldukça büyük. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yetkililere “kayıp kişilerin aranması ve can kayıplarını en aza indirmek için her türlü çabayı gösterme” talimatı veriyor.

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