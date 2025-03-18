Çin’de Konut Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

ÇİN GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDEKİ SIKINTILAR DEVAM EDİYOR

Çin’de gayrimenkul sektörü ve emlak piyasasında, koronavirüs salgınıyla başlayan daralmanın konut fiyatlarını baskılaması sürüyor. Gayrimenkul sektöründeki borç sorunları ve yatırımlardaki azalma, konut fiyatlarındaki düşüşü devam ettiriyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Şubat 2025’te ülkedeki 70 büyük ve orta ölçekli kentte yeni konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8, ikinci el konut fiyatları ise yüzde 7,5 azaldı.

YENİ KONUT FİYATLARINDA CİDDİ GERİLEME

Yeni konut fiyatları, “birinci kuşak kentler” olarak tanımlanan Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın’da yıllık yüzde 3, “ikinci kuşak” olarak bilinen 31 büyük kentte yüzde 4,7 ve “üçüncü kuşak” olarak adlandırılan 35 orta ölçekli kentte yüzde 5,9 geriledi.

İKİNCİ EL KONUT FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

İkinci el konut fiyatları da yıllık bazda birinci kuşak kentlerde yüzde 4,9, ikinci kuşak kentlerde yüzde 7,4 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 8 düştü. Ülkede yeni konut fiyatları 21 aydır geriliyor. Hükümetin son aylarda piyasayı canlandırmak amacıyla attığı teşvik adımlarının beklenen etkiyi yaratmadığı gözlemleniyor.

GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDA AZALMA YAŞANIYOR

Ülkede gayrimenkul yatırımları, 2023’te yüzde 9,6, 2024’te ise yüzde 10,6 azalmıştı. Merkezi hükümet, konut piyasasını canlandırmak için kredi faizlerini ve asgari teminat ödemelerini düşürünün yerel yönetimler, konut satışlarını teşvik etmek için çeşitli politika önlemleri açıklamıştı. Bu önlemler arasında satış vergilerinin azaltılması, düzenlemelerin gevşetilmesi ve satışların sübvanse edilmesi bulunuyor.