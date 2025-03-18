Çin’de Konut Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

ÇİN’DE KONUT FİYATLARINDA SÜREGELEN DÜŞÜŞ

Çin’de gayrimenkul sektörü ve emlak piyasasında, koronavirüs salgını sonrası yaşanan daralmanın konut fiyatları üzerindeki baskısı devam ediyor. Gayrimenkul sektöründeki borç sorunları ve yatırımlardaki gerilemeyle birlikte, konut fiyatlarındaki düşüş de şubat ayında sürdü. Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun paylaştığı verilere göre, Şubat 2025’te ülkenin büyük ve orta ölçekli 70 kentindeki yeni konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8, ikinci el konut fiyatları ise yüzde 7,5 düştü.

YENİ KONUT FİYATLARINDA ÇARPICI GERİLEME

Yeni konut fiyatları, “birinci kuşak kentler” olarak adlandırılan Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın’da yıllık temel itibarıyla yüzde 3, “ikinci kuşak” olarak nitelendirilen 31 büyük kentte yüzde 4,7, “üçüncü kuşak” olarak ifade edilen 35 orta ölçekli kentte ise yüzde 5,9 geriledi.

İKİNCİ EL KONUT FİYATLARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ

İkinci el konut fiyatlarında ise durum daha ciddi. Birinci kuşak kentlerde yıllık bazda yüzde 4,9, ikinci kuşak kentlerde yüzde 7,4 ve üçüncü kuşak kentlerde ise yüzde 8’lik bir düşüş gözlemlendi.

NEDENİ HÜKÜMETİN TEŞVİK ADIMLARI

Yeni konut fiyatlarının 21 aydır düşüş göstermesi ve hükümetin son aylarda piyasayı hareketlendirmeye yönelik attığı adımların beklenen sonucu verememesi dikkat çekiyor. Gayrimenkul yatırımları, 2023’te yüzde 9,6 ve 2024’te yüzde 10,6 azalmış durumda. Merkezi hükümet, konut piyasasını desteklemek için kredi faizlerini ve asgari teminat ödemelerini düşürdü. Yerel yönetimler ise konut satışlarını teşvik etmek amacıyla satış vergilerini azaltma, düzenlemeleri gevşetme ve satışları sübvanse etme gibi bir dizi önlem açıkladı.