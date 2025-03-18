Çin’de Konut Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

ÇİN GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDEKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Çin’de gayrimenkul sektörü ve emlak piyasasında, koronavirüs salgını ile başlayan daralmayla birlikte konut fiyatları üzerindeki baskı sürüyor. Gayrimenkul sektöründeki borç sorunları ve yatırım azalmasıyla birlikte konut fiyatlarındaki düşüş, Şubat 2025’te de devam etti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun paylaştığı konut fiyat endeksine göre, ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentte yeni konut fiyatları yıllık bazda yüzde 4,8, ikinci el konut fiyatları ise yüzde 7,5 oranında azaldı.

YENİ KONUT FİYATLARINDA BELİRGİN DÜŞÜŞ

Yeni konut fiyatları, “birinci kuşak kentler” olarak adlandırılan Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın’da yıllık yüzde 3 oranında geriledi. “İkinci kuşak” kabul edilen 31 büyük ölçekli kentte ise düşüş oranı yüzde 4,7 olarak kaydedilirken, “üçüncü kuşak” sayılan 35 orta ölçekli kentte yeni konut fiyatları yüzde 5,9 seviyesinde geriledi.

İKİNCİ EL KONUT FİYATLARINDA GERİLEME YAŞANIYOR

İkinci el konut fiyatları da yıllık bazda “birinci kuşak” kentlerde yüzde 4,9, “ikinci kuşak” kentlerde yüzde 7,4 ve “üçüncü kuşak” kentlerde ise yüzde 8 oranında düştü. Yeni konut fiyatları, ülkede 21 aydır düşüş gösteriyor. Hükümetin son aylarda piyasayı canlandırmak amacıyla attığı teşvik adımlarının beklenen etkiyi yaratmadığı gözlemleniyor.

GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDA KAYDA DEĞER AZALMA

Ülkede gayrimenkul yatırımları, 2023 yılı itibariyle yüzde 9,6, 2024 itibarıyla ise yüzde 10,6 oranında azalma gösterdi. Merkezi hükümet, konut piyasasını canlandırmak için kredi faizlerini ve asgari teminat ödemelerini düşürürken, yerel yönetimler konut satışlarını teşvik etmek amacıyla birçok politika tedbiri açıkladı. Bu önlemler arasında, satış vergilerinin düşürülmesi, düzenlemelerin gevşetilmesi ve konut satışlarına sübvansiyon sağlanması yer alıyor.