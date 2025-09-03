Çin’de Tören: Putin, Kim, Şi Birlikte

ÇİN’DE ASKERİ GEÇİT TÖRENİ DÜZENLENDİ

Çin, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla tarihi bir askeri geçit töreni gerçekleştirdi. Bu etkinlik, Pekin’in merkezindeki Tienanmın Meydanı’nda yapıldı. Törende, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) birlikleri, hızlı adım geçişi ile birlikte, ülkenin en yeni ve gelişmiş silah sistemlerini sergiledi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İmparatorluk Sarayı’nın Tienanmın Kapısı’nın balkonundan halka seslendikten sonra, tören aracına binerek Çang’an Bulvarı boyunca konumlanan birlikleri denetledi.

LİDERLER BİR ARAYA GELDİ

Bu etkinlik, Şi Cinping’in Devlet Başkanı olarak Tienanmın Meydanı’nda yönettiği üçüncü geçit töreni oluyor. Törene; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim gibi uluslararası üst düzey isimler katılım sağladı.

TÜRKİYE’DEN MÜHİM KATILIM

Türkiye, bu törene ilk kez bakan düzeyinde temsilci gönderdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, etkinliği protokol tribününden izleyerek önemli bir katılım sergiledi.

Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya gelerek çeşitli konuları ele aldı. Kuzey Kore liderine daha önce hediye ettiği Rus yapımı Aurus makam aracıyla görüşme yerine hareket eden Putin, “İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler doğrudan kendimizi ilgilendiriyor.” dedi. Rusya ve Kuzey Kore ilişkilerinin giderek daha güvenilir ve dostane bir hale geldiğini de vurgulayan Putin, özel askeri kuvvetlerin, yeni kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması çerçevesinde Kursk bölgesinin kurtuluşuna katıldığını ifade etti.

KUZEY KORE LİDERİNDEN DESTEK SÖZLERİ

Kuzey Kore lideri Kim, her iki ülke arasında imzalanan devletler arası anlaşmadan sonra ilişkilerin her alanda geliştiğini belirterek, “Bu başlık altında Rus halkına ve ordusuna kardeşlik görevimiz doğrultusunda yardımcı olmak için her şeyi yapacağız.” şeklinde konuştu.

TRUMP’IN DEĞERLENDİRMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’deki askeri geçit törenlerinin “ABD’ye meydan okuma” olarak algılanmasını reddetti. Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çin’in bize, bizim onlara ihtiyacımız olduğundan çok daha fazla ihtiyacı var.” dedi. Trump, ayrıca Şi ile olan dostluğuna vurgu yaptı.

VELİAHT KIZ DÜNYA SAHNESİNDE

Kuzey Kore lideri Kim, seyahatinde yanında kızı Kim Ju Ae’yi de bulundurdu. Bu ziyaret, Ju Ae’nin uluslararası kamuoyuna ilk kez çıkmasıyla sonuçlandı ve liderin kızının olası veliaht olabileceği yönündeki spekülasyonları artırdı.