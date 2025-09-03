Çin’de unutulmaz görüntüler sergilendi

ÇİN’DE ASKERİ GEÇİT TÖRENİ DÜZENLENDİ

Çin’de, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı nedeniyle tarihi bir askeri geçit töreni gerçekleştirildi. Pekin’in merkezindek Tienanmın Meydanı’nda yapılan bu etkinlikte, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) birlikleri, adım adım geçiş yaparak ülkenin en yeni ve gelişmiş silah sistemlerini sergiledi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İmparatorluk Sarayı’nın Tienanmın Kapısı’nın balkonundan halka hitap ettikten sonra tören aracına binip, Çang’an Bulvarı üzerinde konuşlanan birlikleri denetledi.

YABANCI LİDERLER KATILDI

Bu tören, Çin lideri Şi’nin Tienanmın Meydanı’nda Devlet Başkanı olarak yönettiği üçüncü askeri geçit töreni oldu. Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim gibi birçok yabancı devlet ve hükümet başkanı katıldı.

TÜRKİYE’DEN YETKİLİLER ÜLKEDEN TEMSİL ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, protokol tribününden töreni izledi. Türkiye, bu tür törenlere ilk kez bakan düzeyinde katılım gösterdi.

Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile yaptığı görüşme öncesinde ona hediye ettiği Rus yapımı Aurus makam aracıyla birlikte hareket etti. Görüşmenin başında tarihî bir vurguda bulunarak, “İki ülkemiz, Nazizm, faşizm ve militarizme karşı ortak mücadelede yer aldı” dedi. İlişkilerin yakınlaşmasından bahseden Putin, Kuzey Kore’nin askerlerinin cesaret ve kahramanlığını takdir etti.

KUZey KORE LİDERİ’NDEN RUSYA’YA DESTEK SÖZLERİ

Kuzey Kore lideri Kim ise ülkeleri arasındaki ilişkilerin her açıdan geliştiğini belirterek, “Rusya’ya yardım etmek için yapabileceğimiz her şeyi yapacağız ve bunu kardeşlik görevimiz olarak göreceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, “Çin’deki askeri geçit törenlerinin ABD’yi meydan okuması” yorumlarını kabul etmediğini belirtti. Trump, “Çin, bize ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla bizim onlara ihtiyacımız var” dedi.

KUZEY KORE LİDERİ’NİN KIZI DÜNYA SAHNESİNDE

Kuzey Kore liderinin, Çin ziyaretinde kızı Kim Ju Ae’yi yanında götürmesi, uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. Bu durum, Kim’in kızı hakkında “veliaht” olabileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.