Çin’den İthalata Yüzde 245 Vergi Gündemde

ABD BAŞKANI TRUMP’IN GÜMRÜK TARİFESİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 185 ülkeye yönelik yeni gümrük tarifelerini açıkladı. ABD, Çin haricindeki diğer ülkeler için 90 günlük bir geçiş süresi belirledi. Bu süreçte, ABD’nin uyguladığı gümrük vergileri konusunda 75’ten fazla ülke ABD ile müzakereye girmeye istekli olduklarını belirtiyor. Gümrük vergilerine misilleme yapan tek ülke ise Çin oldu. ABD ve Çin arasındaki karşılıklı tarifeler, ticaret gerilimini artırmaya devam ederken, bu durum küresel tedarik zincirleri, borsalar ve emtialar üzerinde de etkisini gösteriyor.

KARŞILIKLI TARİFELERİN SON DURUMU

Güncel durumda, ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük tarifesi oranı yüzde 145 iken, Çin ABD’ye yüzde 125 vergi uyguladığını duyurdu. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Çin’in kritik mineral ithalatını kısıtlamasının ardından ABD’nin de yüzde 245’lik gümrük vergisini değerlendirmeye alacağı ifade edildi: “Misilleme eylemlerinin bir sonucu olarak Çin, şu anda ABD ithalatına yüzde 245’e varan gümrük vergileriyle karşı karşıya.”

KRİTİK MİNERALLERİN İNCELEMESİ

ABD Başkanı Trump, ülkenin dışa bağımlı olduğu kritik minerallerin ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini araştırmak için Ticaret Bakanlığı’na talimat verdi. Başkanlık kararnamesi çerçevesinde, bu minerallerin ithalatının “askeri hazırlık, ekonomik istikrar ve ulusal güvenlik” boyutunda oluşturduğu risklerin detaylı bir şekilde incelenmesi öngörülüyor.

ÇİN’E YANIT VE RAPORUN HAZIRLANMASI

Bu adım, Çin’in ABD’ye yönelik gerçekleştirdiği ihracat sınırlamalarına karşı bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Ticaret Bakanlığı’nın bu süreçte 180 gün içinde raporunu tamamlayıp Beyaz Saray’a sunarak, gerekirse tarifelerin uygulanmasını önermesi bekleniyor.

ÇİN’E YÜZDE 245’LİK TARİFE GÜNDEMDE

Çin’in nadir toprak metalleri üzerindeki ihracat sınırlamaları, ABD’nin Çin’den yapılacak ithalata uygulayacağı yüzde 245’lik gümrük vergisini gündeme getiriyor.

ÇİN’DEN MİSİLLEME: 6 NADİR METALİN İHRACATI DURDURULDU

Beyaz Saray’dan yayımlanan açıklamada, Çin’in son aylarda ABD’ye karşı attığı adımlara dair detaylar verildi. Pekin yönetimi, aralarında galyum, germanyum ve antimonun bulunduğu bazı kritik madenlerin ihracatını yasaklamıştı. Bu hafta içinde ise 6 nadir toprak metalinin ve nadir toprak mıknatıslarının ihracatı askıya alındı. Bu durum, küresel havacılık, otomotiv ve yarı iletken sektörlerinde tedarik zincirlerini doğrudan etkileyebilir.

TARİFELERİN SEYRİ: ABD VE ÇİN

Nisan ayında Trump, Çin mallarına uygulanan gümrük vergisini yüzde 84’ten yüzde 125’e çıkarmıştı. Daha önce var olan yüzde 20’lik gümrük vergileri ile birleştirildiğinde, toplam gümrük vergisi yükü yüzde 145’e ulaşıyor. Çin ise buna karşılık olarak Amerikan mallarına uyguladığı vergi oranını yüzde 84’ten yüzde 125’e artırmış durumda.