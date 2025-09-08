Çin’den Şaşırtıcı Adım: 2027’de Yasak!

ÇİN’DE YENİ OTOMOTİV DÜZENLEMESİ

Çin’de otomotiv sektörüyle ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Otomobil güvenliği ve işlevselliği açısından dikkat çeken bir yenilik özellikle elektrikli araçlar için hayata geçiriliyor. Hazırlanan düzenlemenin 2027 yılının Temmuz ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu süreçte üreticilere ise bir yıllık bir geçiş süresi tanınacak.

2027’DE GEÇERLİ OLACAK KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ

Yeni taslak, otomobillerde yarı gizlenen kapı kollarının ve klasik kapı kollarının kullanımına yönelik yeni şartlar getiriyor. Yarı gizlenen ve klasik kapı kollarıyla birlikte kullanılan modellerde mutlaka mekanik yedekleme sistemi bulunması gerekecek. Bunun yanı sıra, kaza veya benzeri olağan dışı durumlarda kapıların otomatik açılabilmesi amacıyla güvenlik kriterleri standartlara eklenecek. Bu düzenlemenin, otomotiv sektöründe güvenliği artırmayı hedeflediği ifade ediliyor.