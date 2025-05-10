Çin’e Anlaşma Olmazsa İzin Vermem!

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN ÇİNE AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu İsviçre’de yapılacak olan ticaret görüşmeleri öncesinde bazı değerlendirmelerde bulundu. Oval Ofis’teki bir imza töreninde konuşan Trump, “Çin ile Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız” ifadelerini kullandı. Bu görüşmeler, Trump’ın Çin ürünlerine uyguladığı yüzde 145 gümrük vergisi sonrasında iki ülke arasındaki resmi yüz yüze ilk temas olma niteliğini taşıyor.

İSViÇRE GÖRÜŞMELERİ VE BESSENT’İN ROLÜ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, 9-12 Mayıs 2025 tarihlerinde İsviçre’de Çinli temsilcilerle bir araya gelecek. Çin heyetine Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng liderlik edecek. Trump, görüşmelere ilişkin yöneltilen bir soru üzerine, Bessent’in bir anlaşma yapmadan dönmesi durumunda hayal kırıklığına uğramayacağını belirterek, “Hayır, hiç de değil” yanıtını verdi.

TRUMP’DAN ÇİN’E MESAJ: ESKİ GÜNLER GERİDE KALDI

Trump, ABD’nin geçen yıl Çin ile 1 trilyon dolar ticaret açığı verdiğini hatırlatarak, mevcut politikalarla bu açığın üstesinden geldiklerini ifade etti. “Ben sadece Çin’in harika işler yapmasını istiyorum. Devlet Başkanı Şi ile çok samimiyiz. Ona ve Çin’e büyük saygı duyuyorum ancak ben başkan olduğumda eskiden yaptıklarını yapmalarına izin vermeye devam edemeyiz” şeklinde konuştu. Trump, Çin’in geçmişteki ticaret uygulamalarına geri dönmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

TİCARET SAVAŞININ GÖLGESİNDE GÖRÜŞMELER

İsviçre’deki bu görüşmeler, Trump’ın Nisan 2025’teki Çin mallarına getirdiği yüzde 145 gümrük vergisinin ardından gerçekleştiriliyor. Çin de bu karara yüzde 125’lik gümrük vergisi ile karşılık vermişti. Görüşmelerin, iki ülke arasındaki ticaret savaşını yumuşatma ihtimali taşıdığı belirtiliyor. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin “ticaret savaşını kışkırtmaya devam etmesi” durumunda “sonuna kadar mücadele edeceklerini” bildirmişti.