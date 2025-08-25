“Çin’e Gitmiş Dedi, Cesedi Bulundu”

YARGITAY’DAN EMRAH DİNÇER CİNAYETİ KARARI

Yargıtay, 2015 yılında kaybolmuş olan Emrah Dinçer’in cinayet davasına ilişkin kararını verdi. Dinçer, 7 yıl sonra Niğde’de akrabalarının katlettiği ve bir ahırın bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Ailesi, “Çin’e gitmiş gibi mesajlar atıp para istemişler” iddialarında bulundu. Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan Emrah Dinçer, 2015 yılında eniştesi İsmet Özbudak’ın yanına gitmiş, sonrasında kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin her seferinde aldığı yanıt ise “Dinçer, Çin’e çalışmaya gitti” olmuştu.

AİLE BİLGİLERİNE GÖRE PARA İSTENMİŞ

Baba Remzi Dinçer’e, oğlunun telefonundan sürekli olarak para isteyen mesajlar gönderildi. Baba, şüphelenerek savcılığa başvurdu fakat Özbudak ailesinin “Çin’de” yanıtı üzerine dosya üç kez takipsizlikle sonuçlandı. Soruşturma yeniden açıldığında, Emrah’ın telefonunun o dönemde Çin’den değil Niğde’den sinyal verdiği tespit edildi. Bunun üzerine Özbudak ailesi gözaltına alındı. Sabah’ın haberine göre, tanıklardan biri, Dinçer’in Özbudak ailesi tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

SORUŞTURMA VE BULGU SÜRECİ

Gerçekleştirilen kazıda, Özbudak ailesine ait ahırın bahçesindeki beton dökülmüş zemin altında insan kemikleri ve kıyafet parçaları bulundu. İfadesinde İsmet Özbudak, “Aramızda arbede çıktı, silah ateş aldı. Ambulansı çağırmadım. Amcam çukur kazdı, cesedi oraya taşıdı. Emrah’ın telefonunu borçlarımı ödemek için kullandım” şeklinde açıklamalarda bulundu.

CEZA KARARI VE İSTİNAF SÜRECİ

Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi, üç sanığı “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. İstinaf başvurusu reddedilen karar dosyası Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıklar İsmet Özbudak ve Oğuzhan Özbudak’ın cezalarını onadı. Amca Ali Özbudak yönünden ise soruşturmada verdiği ikrarın dikkate alınmadığını belirterek cezada indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu.